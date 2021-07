Verschillende partijen binnen het curatorschap van Britney Spears zijn het oneens over het aanstellen van persoonsbeveiliging na bedreigingen. Curator en zorgmanager Jodi Montgomery wil dat haar beveiliging betaald wordt uit het curatorschap, maar Jamie Spears, vader van de zangeres, staat hier niet achter, blijkt uit documenten in handen van The Hollywood Reporter.

Nadat de zangeres zich eind juni voor het eerst openlijk uitsprak tegen het curatorschap, ontving Montgomery naar eigen zeggen steeds meer en ernstigere bedreigingen die ook aan haar naasten zijn gericht. De vrouw die in 2019 als persoonlijk curator van de popster werd aangesteld heeft bij een rechter in Los Angeles aangevraagd dat ze beveiligd wordt, betaald uit het curatorschap.

Montgomery wil 24 uur per dag beveiligd worden totdat ze aanpassingen in haar huis heeft gedaan die haar meer veiligheid moeten bieden. Montgomery zegt tevens dat de zangeres zelf heeft aangegeven te willen dat Montgomery aanblijft. Ze benadrukt haar functie niet op te willen geven wegens bedreigingen.

Jamie Spears, die nog altijd het geld van zijn dochter beheert, laat via zijn advocaat als reactie op Montgomery weten dat ze niet de enige is die doodsbedreigingen krijgt. Volgens de vader van de zangeres gaat de beveiliging zo'n 50.000 dollar per maand kosten en daarom wil hij eerst naar andere opties kijken. Als Montgomery de beveiliging krijgt, moeten volgens hem de andere spelers binnen de zaak ook toegang hiertoe krijgen, wat ook weer betaald moet worden uit het curatorschap.

Eerder deze week werd bekend dat zowel de manager van Spears, Larry Rudolph, als haar advocaat, Sam Ingham, hun werk rondom de zangeres neerleggen. Zij hebben eventuele bedreigingen aan hun adres echter niet als reden hiervoor opgegeven.

Spears staat al sinds 2008 onder het curatorschap van haar vader nadat ze na een mentale breakdown ongeschikt werd geacht om voor zichzelf te zorgen. Montgomery werd in 2019 aangesteld als persoonlijk curator van de zangeres terwijl haar vader haar geld bleef beheren.