Angelina Jolie wil volgens TMZ af van haar aandelen in Nouvel LLC, het wijnbedrijf dat zij ooit begon met haar ex Brad Pitt. De actrice wil deze graag verkopen en stapt daarom naar de rechter.

Zolang hun scheiding nog niet is afgerond, wat nog steeds niet het geval is, zijn al hun gezamenlijke financiële bezittingen bevroren. Dat betekent dat ze die bijvoorbeeld niet mogen verkopen.

Jolie wil haar aandelen van Nouvel LLC, dat de bekende Miraval-wijnen produceert, graag op korte termijn verkopen. Hiervoor is wel de toestemming van Pitt en zijn advocaten nodig, wat Jolie met hulp van de rechter wil bewerkstelligen. Ze vreest dat de derde partij, aan wie ze haar aandelen kwijt wil, anders geen interesse meer heeft.

Pitt en Jolie kochten in 2011 een wijnchateau en bijbehorende wijngaarden in de Franse Provence. Hun Miraval-wijnen zijn diverse malen bekroond. In 2014 trouwden ze op het chateau.

In 2016 vroeg Jolie een scheiding aan, maar die is nog altijd niet afgerond. De twee exen kunnen het niet eens worden over de voogdijregeling van hun kinderen.