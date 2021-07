Het nieuws over de neergeschoten Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam ging "als een schokgolf" rond onder de gasten van Gordons afscheidsfeest. Dat laat Gordon woensdag weten op Instagram. Hij organiseerde de bijeenkomst vanwege zijn naderende vertrek naar Dubai.

"Tranen en gevoel van radeloosheid gevolgd door woede en vooral ongeloof bij de aanwezige gasten waaronder veel collega's die Peter allemaal kennen", schrijft de zanger en presentator, die altijd "diep respect" heeft gehad voor Peter.

Het feest ging door, maar volgens Gordon was iedereen aangeslagen en emotioneel. "Ik hoop zo dat Peter er doorheen komt en deze traumatische ervaring overleeft. Ik wens zijn familie en vrienden enorm veel sterkte toe en hoop op zijn herstel. Liefde en licht voor jou Peter", schrijft hij in zijn post.

Hij prijst De Vries' "onnavolgbare manier van journalistieke betrokkenheid en het opkomen voor slachtoffers en nabestaanden van menig misdrijf". "Dit is onacceptabel en doodeng dat we leven in een maatschappij waar mensen gewetenloos mensen vermoorden."

In juni maakte de zanger en presentator zijn emigratieplannen naar Dubai bekend. Half september vertrekt hij. Gordon keert wel regelmatig terug naar Nederland voor zijn werkzaamheden.