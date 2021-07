Freek Vonk wil nog niet spreken van een relatie, maar de bioloog vertelt aan Story dat hij sinds enige tijd aan het daten is met de Amsterdamse ondernemer Franka Vedder.

"We zijn al een tijdje aan het daten. Het is nog te vroeg om van een relatie te spreken, maar we vinden elkaar erg leuk", zegt de 38-jarige Vonk tegen het blad.

Vedder is de eigenaar van sieradenmerk Franky, haar zussen hebben samen het sieradenmerk Vedder & Vedder opgezet. In gesprek met Story beaamt ze de woorden van Vonk. "Freek en ik hebben het erg gezellig samen."

Vonk heeft in het verleden een relatie gehad met Eva Jinek. Die relatie strandde in 2015, na ongeveer twee jaar. Begin 2020 liet hij via sociale media nog weten een relatie te hebben met de zestien jaar jongere Robyn, maar die relatie strandde kort daarna.