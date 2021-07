Bill Cosby is, nu hij vrij man is, van plan weer te gaan optreden en werkt aan een docuserie over zichzelf. De komiek hoorde een week geleden dat hij de gevangenis mocht verlaten vanwege een technische fout in de rechtszaak die Andrea Constand tegen hem had aangespannen.

Cosby werd in september 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot acht jaar, maar kwam eind juni vervroegd vrij. Nu is hij van plan zijn verhaal op televisie en in het theater te doen. Zijn manager vertelt in gesprek met TMZ dat al diverse comedyclubs geïnteresseerd zijn.

De 83-jarige komiek wil een vijfdelige docuserie over zijn leven, zijn veroordeling en zijn uiteindelijke vrijlating maken. De komende weken zou hij daarvoor met diverse partijen in gesprek gaan, maar de opnames met familie en vrienden zijn al gestart.

Naast een stand-upact in comedyclubs, wil Cosby ook in gevangenissen, scholen en buurtcentra optreden om het gesprek met mensen aan te gaan.