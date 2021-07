Sanne Langelaar beviel half juni van haar tweede kind. De actrice bracht haar kind in een druk ziekenhuis ter wereld, zegt ze in een interview in De Telegraaf.

"Het is heel goed gegaan, alleen een stuk hectischer dan ik me had voorgesteld, want mijn eerste bevalling was kalm en rustig. Dit keer beviel ik in het ziekenhuis, waar het overvol was", zegt Langelaar.

"Tijdens de coronatijd hebben waarschijnlijk veel mensen gedacht: laten we dan maar een kind maken. De arts was letterlijk van kamer naar kamer aan het rennen. Toen ik eenmaal mocht gaan persen, was onze zoon binnen zeven minuten geboren, dus het is allemaal heel snel gegaan."

De actrice, die vanaf donderdag te zien is in Herrie in Huize Gerri op Videoland, zegt dat haar zoon "een makkelijk jongetje" is en slechts een paar keer per nacht wakker wordt. "Dan drinkt hij even en gaat hij weer tevreden slapen."

Langelaar wil de komende tijd even goed de tijd nemen voor haar jonge kind. "Ik heb gezegd dat ik het eerste half jaar alleen een project ga doen als ik het echt geweldig vind. En anders blijf ik lekker bij de baby en ons oudere zoontje van twee."

Ze wil bovendien eerst haar lichaam de benodigde rust geven. "Dus tenzij er iets voorbijkomt waar ik ontzettend veel zin in heb, blijf ik lekker de hele dag aan zijn hoofdje snuffelen."