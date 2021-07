Sam Ingham, de advocaat die Britney Spears bijstaat in haar curatelezaak, heeft zich teruggetrokken als haar raadsman. Volgens entertainmentsite TMZ kan Ingham zich niet vinden in de verklaring die de zangeres kort geleden deelde in de rechtbank.

Het zou met name gaan om Spears' uitspraak dat ze niet op de hoogte was dat zij zelf een eind zou kunnen maken aan het curatorschap.

Ingham zou zijn cliënte regelmatig hebben bijgepraat over alle opties, inclusief het verzoek om het curatorschap tot een einde te brengen. Maar Spears verklaarde tegenover de rechter dat dit niet het geval was.

Een officiële verklaring heeft Ingham nog niet gedeeld. Het is nog niet bekend wie Spears nu gaat bijstaan in haar rechtszaak.

Het nieuws volgt nog geen dag nadat bekend werd dat Larry Rudolph, de manager van Spears, zijn ontslag heeft ingediend. Na 25 jaar heeft hij besloten te stoppen, omdat de zangeres meerdere keren heeft laten weten niet meer te willen optreden.

"Ik ben ooit aangenomen door Britney om haar te helpen bij haar carrière. Als haar manager denk ik dat het het beste is voor Britney als ik stop, omdat mijn diensten niet langer nodig zijn", schreef Rudolph in een brief aan Spears' vader.

In haar getuigenis op 23 juni om onder het curatorschap van haar vader uit te komen, vertelde Spears dat ze ongelukkig is en zich opgesloten voelt. Jamie Spears gaat niet alleen over de financiën van zijn 39-jarige dochter, haar vader bepaalt ook waar ze woont, wat ze eet en met wie ze omgaat.