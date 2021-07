Joëlle Witschge is in verwachting. Het model schrijft op Instagram dat ze samen met haar man, voetballer Dave Bulthuis, een tweede kindje krijgt.

"Er is nog een klein engeltje op komst", schrijft Witschge bij een serie foto's van haar zoontje Rio, die de echo in zijn hand heeft. "Rio wordt een grote broer! Zo dankbaar voor dit kleine wonder in mijn buik."

De 29-jarige Witschge, dochter van oud-voetballer Richard Witschge, werd in juni 2019 moeder van zoon Rio. Witsche en Bulthuis trouwden in december 2019.