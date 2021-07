Sam Bettens vindt het moeilijk om naar foto's van hem te kijken die zijn gemaakt voordat zijn transitie van vrouw tot man in het voorjaar van 2019 plaatsvond. Dat zegt de artiest in een interview in Humo.

"Thuis merk ik bijvoorbeeld dat ik steeds meer foto's aan de muur en op de kast begin te vervangen. Mijn verleden maakt deel uit van wie ik ben - ik kan die 46 jaar niet uitwissen - maar ik vind het hoe langer hoe minder aangenaam om ernaar te kijken", zegt de 48-jarige Bettens.

Soms kiezen transgender personen ervoor om niet kenbaar te maken dat ze ooit een ander geslacht hadden. Bettens, die in de jaren negentig grote successen vierde met de Belgische rockband K's Choice, heeft dit nooit overwogen.

"Ik wist van in het begin dat ik mij publiekelijk zou moeten outen, dat het niet louter een privézaak zou zijn. Omdat ik iemand ben die zich nogal snel neerlegt bij dingen die ik toch niet kan veranderen, heb ik dat wellicht wat onderschat."

'Dan kun je geen toffe gesprekken meer voeren'

Tijdens het gesprek voor het Belgische tijdschrift maakt de interviewer kenbaar bang te zijn om fouten te maken in de manier waarop hij Bettens aanspreekt. Bettens zegt dit te herkennen en legt uit dat die angst de acceptatie van transgender personen in de weg zou kunnen gaan zitten.

"Als je mij een vraag stelt die ik niet oké vind, zal ik het wel zeggen. En dan kan ik je hopelijk uitleggen waarom dat zo is. En dan zijn we weer een stap verder. Als we allemaal supervoorzichtig met elkaar gaan omgaan, kun je geen toffe gesprekken meer voeren. En als je geen fouten meer mag maken, raak je niet vooruit."

"Hoe meer erover gepraat wordt, hoe beter. Als het dan af en toe eens ongemakkelijk is, of iemand zegt per ongeluk 'zij' of 'Sarah', so be it. Vraag mij wat je wil en dan laat ik je wel weten als ik het niet passend vind."