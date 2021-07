De familie Meiland wordt dag in dag uit gevolgd voor hun realitysoap Chateau Meiland en dat kost best wat energie. In gesprek met Superguide vertelt Erica Renkema dat het bij haar op haar lichaam slaat.

"Het zijn enige mensen, hoor; we kunnen het erg goed vinden met de crew. Maar soms word je er wel moe van", aldus de 56-jarige Renkema in het blad.

De familie wordt sinds 2019, toen ze naar Frankrijk verhuisden om een bed and breakfast te openen, gevolgd voor SBS6. Inmiddels is de familie weer terug in Nederland en worden ze nog steeds periodes achter elkaar gevolgd. "Ik voel dat mijn keel een beetje dichtknijpt na een lange, intensieve draaiperiode. Dan is het even tot hier en niet verder."

Op 30 augustus keert de familie terug met een nieuw seizoen waarin te zien zal zijn hoe Renkema en Martien Meiland terug verhuizen naar Noordwijk.

De verhuisdrang zit er constant in bij de familie: iedere zoveel jaar hebben ze een nieuwe woning. Waar die drang vandaan komt, weet Renkema niet zo goed. "Daar ben ik zelf ook nog niet achter. Het zit in me en het versterkt elkaar, want Martien heeft het ook. Ik had het vroeger al, hoor. Was altijd al bezig met het herinrichten van mijn kleine kamertje thuis."