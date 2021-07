Mint, de zeven maanden oude dochter van Romee Strijd en Laurens van Leeuwen, is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het gaat inmiddels weer goed met haar dochter, laat Strijd maandag weten in haar Instagram Stories.

Het model was afgelopen donderdag in Monaco voor haar werk, de tweede keer dat ze in het buitenland was na haar bevalling. Ze kreeg die avond een telefoontje van Van Leeuwen, die met zijn dochter in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis was.

"Mint kreeg een zuurstofmasker. Ik was compleet in shock en boekte midden in de nacht een vlucht om terug naar huis te gaan", schrijft Strijd.

De vier dagen daarna verbleef het gezin in het ziekenhuis. Mint bleek het respiratoir syncytieel virus (RSV-virus) onder de leden te hebben, een veroorzaker van het verkoudheidsvirus. Dit kan bij baby's ook overslaan op de lagere luchtwegen en daarom ernstige gevolgen hebben.

"Het was heel moeilijk om haar met het zuurstofmasker te zien", schrijft Strijd. "Maar ze is zo sterk. We mogen nu naar huis en gaan veel rusten om het allemaal te verwerken."

Mint werd begin december 2020 geboren. Ze is de kleindochter van presentator Bert van Leeuwen, de vader van Strijds echtgenoot Laurens.