Florence Pugh heeft last van digitale pesterijen vanwege haar relatie met collega-acteur Zach Braff, die 21 jaar ouder is dan zij. In een interview met The Sunday Times vertelt de actrice dat ze genoeg heeft van deze negatieve berichten.

Volgens Pugh (25) hadden mensen "niet verwacht" dat zij met de 46-jarige Braff zou daten, maar eerder met iemand als Timothée Chalamet (25), haar tegenspeler in de film Little Women.

"Maar het is mijn leven en ik doe niet iets om anderen te pleasen of om voor een goede krantenkop te zorgen", zegt de Midsommar-actrice. "Ik wil ook gewoon een mens kunnen zijn."

Met name via sociale media wordt de actrice veelvuldig bekritiseerd vanwege haar relatie met de Scrubs-acteur. Zelf begrijpt ze niet waarom mensen dat doen. "Dat zit niet in mijn karakter, om te pesten voor het pesten. Het is vreemd dat we dat in de laatste tien jaar maar oké zijn gaan vinden", zegt de actrice, die binnenkort te zien is Black Widow.

"Weet je wat het is, mensen willen dat Instagram een fijnere plek wordt", vervolgt Pugh. "Ze willen leuke dingen zien. Ze willen geïnspireerd worden en gelukkig zijn. Ik vind het niet erg als je mij niet leuk vindt, dat is helemaal prima. Maar volg me in dat geval dan ook niet."

Braff en Pugh hebben sinds twee jaar een relatie en wonen inmiddels samen in Los Angeles.