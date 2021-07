Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, moet in zelfisolatie nadat ze in contact is geweest met iemand die besmet blijkt met het coronavirus. De komende dagen zal de hertogin van Cambridge daarom af moeten zien van diverse bezoeken.

Kate heeft zelf geen symptomen, heeft Kensington Palace bekendgemaakt. Het gaat slechts om een voorzorgsmaatregel. De agenda van de hertogin, die vrijdag nog aanwezig was op Wimbledon, moet voor de komende dagen leeg worden gemaakt.

De hertogin is twee keer gevaccineerd, maar in het Verenigd Koninkrijk geldt op dit moment ook dan nog het advies om in zelfisolatie te gaan bij contact met iemand die besmet is met het coronavirus.

Kate zou vrijdag laat op de dag zijn geïnformeerd over de besmetting van de persoon in kwestie, waarna ze direct in isolatie is gegaan. Het is niet bekend of de hertogin het nieuws kreeg van de persoon zelf of via de NHS (het Britse zorgstelsel). In het laatste geval zou ze tien dagen in zelfisolatie moeten.

Haar echtgenoot gaat maandag wel gewoon op pad. De prins is zelf niet in contact geweest met degene die besmet is geraakt.

Prins Charles, de schoonvader van Kate, is in 2020 besmet geraakt. Hij had milde symptomen, maar vertelde later dat hij nog altijd problemen heeft met ruiken en proeven.