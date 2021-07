Heidi Klum en Seal hebben zeker acht keer het jawoord aan elkaar gegeven, vertelt het model aan The Sunday Times. Op die manier probeerden ze hun huwelijk goed te houden, maar het heeft niet gewerkt.

"Ik ben denk ik acht keer getrouwd met Seal. Ik dacht dat het leuk zou zijn, een viering van liefde. Het werkte niet, maar je kunt zeker niet zeggen dat ik het niet heb geprobeerd", aldus het 48-jarige model in gesprek met de krant.

Seal en Klum trouwden in 2005 voor het eerst en hernieuwden hun geloften tot 2012 meerdere keren, soms meer dan één keer per jaar. In 2012 kwam er toch een einde aan het huwelijk en nu hebben de twee het gezamenlijke ouderschap over hun drie kinderen Henry, Lou en Johan. Seal adopteerde ook Klums dochter Leni.

Makkelijk is het niet altijd: Klum trouwde in 2019 met Tom Kaulitz en werkt vooral in de Verenigde Staten, maar keert ook regelmatig terug naar Duitsland. Een jaar geleden stapte Klum nog naar de rechter, waar ze Seal ervan beschuldigde haar te verbieden haar kinderen mee te nemen naar Europa. Uiteindelijk kwamen ze eruit en konden de kinderen toch mee met hun moeder.

"Natuurlijk zou het makkelijker kunnen, maar iedereen is gezond en dat is het belangrijkste. Al het andere lossen we wel weer op", aldus Klum.