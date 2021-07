De geruchten gingen al rond, maar volgens Page Six is het zeker dat Gwen Stefani en Blake Shelton elkaar zaterdag het jawoord hebben gegeven op Sheltons ranch in Oklahoma.

De entertainmentsite toont foto's van het terrein die gemaakt zijn vanuit een helikopter. Daarop is onder meer de kapel te zien die Shelton speciaal liet bouwen om daar met Stefani te trouwen.

De drie zoons van Stefani uit een eerder huwelijk, Kingston (15), Zuma (12) en Apollo (7) zouden aanwezig zijn geweest bij de bruiloft. Ook Stefani's ouders Dennis Stefani en Patti Flynn werden gespot, evenals een aantal andere gasten en muzikanten, die tezamen naar het huwelijk werden gebracht.

Shelton vroeg Stefani afgelopen oktober ten huwelijk. Eerder werd al bekend dat Stefani en Shelton een huwelijksvergunning voor de staat Oklahoma hadden aangevraagd, iets wat bevestigd werd door een medewerker van de afdeling burgerzaken van Johnston County.

De muzikanten leerden elkaar kennen toen ze in 2015 allebei coach waren in de Amerikaanse versie van talentenjacht The Voice. Dat jaar scheidde de 51-jarige artieste van Gavin Rossdale en de 45-jarige countryzanger van Miranda Lambert.