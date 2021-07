Paus Franciscus heeft de darmaandoening diverticulose, meldt het Vaticaan. De 84-jarige leider van de katholieke kerk is zondagmiddag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een "geplande operatie" om de aandoening aan zijn dikke darm te verlichten.

Het Vaticaan liet in een verklaring na afloop van de ingreep weten dat het goed gaat met de 84-jarige kerkvader. "Hij reageerde goed op de operatie", aldus Bruni.

De woordvoerder gaf geen verdere details over het verloop van de operatie. Ook is niet bekend hoe lang de paus nog in het ziekenhuis zal blijven. Volgens Italiaanse media blijft de paus in ieder geval vijf dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Diverticulose houdt in dat de dikke darm uitsteeksels krijgt, zogenaamde divertikels. Bij diverticulitis raken die uitsteeksels in de darmwand ontstoken. De aandoening komt veel voor bij ouderen en kan soms tot pijn of koorts leiden.

Bij diverticulitis zijn pijnverlichting of een antibioticakuur de eerste behandelingen als er klachten zijn. Bij ernstigere complicaties, zoals een abces, een (dreigende) perforatie of een buikvliesontsteking, is het noodzakelijk om te opereren.

Het ziekenhuis waar de paus wordt geopereerd maakt deel uit van de medische en chirurgische faculteit van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Rome. Pausen zijn daar in het verleden herhaaldelijk behandeld.