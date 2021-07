Loiza Lamers verlaat voor het eerst het ouderlijk huis en gaat op zichzelf wonen in Amsterdam, laat het 26-jarige model weten via Instagram.

"Na 26 jaar veilig onder de vleugels van mijn ouders te hebben geleefd, is de dag toch aangebroken dat ik uitvlieg!", schrijft Lamers bij een foto van een stapel verhuisdozen. "De spullen zijn gepakt en aankomende dinsdag zal ik eindelijk na een lange tijd van bezichtigingen intrek nemen in mijn appartement in Amsterdam."

Tot slot waarschuwt Lamers Amsterdam: "Ik hoop dat je er klaar voor bent because I'm coming for you!"

Lamers werd geboren in Driel. Het model woonde haar hele leven in de Gelderse plaats.