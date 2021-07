Janice Dickinson heeft teleurgesteld gereageerd op de vrijlating van Bill Cosby. Het voormalig model dat zegt in 1982 door de acteur te zijn verkracht, vertelt aan Entertainment Tonight dat Cosby precies weet wat hij haar heeft aangedaan.

De beelden van een lachende Cosby die thuis arriveerde na zijn vrijlating waren dan ook moeilijk te verkroppen voor Dickinson. "Hij heeft nooit ook maar een keer zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffers. Ik zou hem willen zeggen dat hij wel lef heeft om lachend naar buiten te komen en vredestekens te maken."

"Ik zou willen dat hij eens zijn excuses zou aanbieden, maar dat gaat nooit gebeuren". Dickinson, die zelf ook tegen Cosby getuigde, richt zich tot hem in het interview: "Wees maar niet zo blij met jezelf, want je weet nog steeds wat je met me hebt gedaan."

Het voormalig model noemt het Amerikaanse rechtssysteem "fucked up" nadat het Hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde dat het proces tegen Cosby niet eerlijk was verlopen.

Cosby was veroordeeld tot drie tot tien jaar cel voor het verkrachten van zijn voormalig medewerker Andrea Constand, maar hij werd vrijgelaten omdat hij in een civiele rechtszaak in 2005 een akkoord had ondertekend waarin was bepaald dat er geen verdere procedure tegen hem zou volgen.

Ook zou het inzetten van verschillende 'karaktergetuigen' de zaak hebben ondermijnd. De aanklagers lieten tijdens het proces verschillende andere vrouwen die de komiek beschuldigden spreken, waaronder Dickinson, om zo te laten zien dat er een patroon zat in het gedrag van Cosby.