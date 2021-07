Acteurs Tom Holland en Zendaya lijken de geruchten dat ze een stel zijn te hebben bevestigd met een kus in het openbaar. De Spider-Man-acteur en zijn tegenspeelster werden door Page Six zoenend in een auto gezien.

Op de beelden is te zien dat de twee een intiem moment delen in de auto van Holland, terwijl ze wachten voor het rode stoplicht.

Al langer gaan er geruchten dat de 25-jarige Holland en de 24-jarige Zendaya een relatie hebben. Sinds de twee in 2017 samen te zien waren in Spider-Man: Homecoming wordt al gefluisterd over een mogelijke verhouding.

In de film waren Holland en Zendaya ook al een koppel. De actrice speelde de rol van MJ, het vriendinnetje van Peter Parker (Spider-Man). De twee waren ook samen te zien in Spider-Man: Far From Home en in december moet Spider-Man: No Way Home verschijnen.