Kelly Clarkson heeft vrijdag een rechter gevraagd om de scheiding van haar man Brandon Blackstock goed te keuren en zaken als geld en voogdij over hun kinderen later te behandelen. Dat meldt entertainmensite TMZ.

Clarson's advocaat Laura Wasser diende daarvoor vrijdag de documenten in bij de rechtbank.

De breuk van Clarkson en Blackstock is inmiddels uitgegroeid tot een vechtscheiding over de huwelijkse voorwaarden. Volgens hem zijn die voorwaarden ongeldig en krijgt hij miljoenen dollars van zijn ex.

Clarkson beweert op haar beurt dat Blackstock, die ook haar manager was, haar voor miljoenen dollars heeft opgelicht omdat hij nooit een geldige vergunning had om in die functie op te treden. De rechter moet zich nog over die kwesties buigen, maar Clarkson wil voor die tijd de scheiding al achter de rug hebben.

Blackstock en Clarkson trouwden in 2013 en hebben twee kinderen samen, River (6) en Remy (4). Een rechter besliste eerder al dat Clarkson tijdelijk de volledige voogdij krijgt, omdat Blackstock is verhuisd naar een andere staat. Die regeling wordt mogelijk snel definitief gemaakt.

De rechter bepaalde ook dat de 39-jarige zangeres en presentatrice nog tot 2023 alimentatie moet betalen aan Blackstock.

Clarkson zei in een eerder interview dat de scheiding haar aan het hart gaat. Volgens de zangeres, bekend van hits als Because of You en Since U Been Gone, vormen zorgen over de kinderen het zwaarste gedeelte van de scheiding. "Het is verschrikkelijk en er zitten vele vervelende kanten aan, maar voor mij is het vooral vanwege de kinderen moeilijk."