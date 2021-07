Het koninklijk gezin ontvangt over twee weken weer media op Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele fotosessie voorafgaand aan de zomervakantie. Het is de eerste keer sinds vorig jaar juli dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters voor de fotografen zullen poseren.

Omdat het gezin vanwege de coronacrisis niet op wintersportvakantie naar Lech ging, was er geen persmoment eerder dit jaar. Er werd toen geen alternatief geregeld.

De aanwezige pers moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten de fotografen een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien of vooraf negatief testen via Testen voor Toegang.

Vorig jaar juli golden ook al beperkende maatregelen. Zo was het aantal fotografen dat werd toegelaten kleiner dan in voorgaande jaren om de anderhalvemeterregel te kunnen handhaven.