Francis van Broekhuizen is de laatste tijd regelmatig op televisie te zien en is hierdoor inmiddels een bekend gezicht geworden. De operazangeres had echter nooit de ambitie om bekend te worden, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Zelf vind ik BN'ers heel leuk, ik kijk alles op tv en lees de Story en Privé. Maar ik had nooit gedacht dat ik er zelf in zou staan", zegt de 46-jarige Van Broekhuizen.

"Media-aandacht vind ik niet vervelend, maar door televisie krijgt het wel een dimensie die ik niet had voorzien." In de coronaperiode viel het werk van de operazangeres weg. "Dus ik kon ineens meedoen aan De slimste mens, waar ik al vaker voor was gevraagd. Ik schopte het tot de finale en kreeg enorm veel aandacht. Ik denk dat de tv-wereld dat heeft gezien en mij een leuk type vindt dat makkelijk praat, dat is voor radio en tv erg prettig."

Ook deed Van Broekhuizen onder meer mee aan Maestro en de RTL-show De Verraders. "Nu ben ik dus ineens niet meer van de televisie weg te slaan, tot ergernis van sommige mensen haha. In De Verraders zitten allemaal jonge en knappe mensen, ik ben echt voor het MAX-publiek gevraagd. Maar toch krijg ik berichten dat ook kinderen van twaalf me leuk vinden en word ik in de winkels aangeklampt door jongeren met de vraag of ze met me op de foto mogen."

'Mensen denken dat ik op alles ja zeg'

De operazangeres probeert wel selectief te zijn in de televisieklussen die ze aanpakt. "Tegen iets met zang of muziek zeg ik altijd wel ja, want ik wil zo graag opera, musicals en cultuur voor het voetlicht brengen. Dus in die zin is televisie ook erg nuttig. Daarbij wil ik zorgen dat de klus bij me past en oppassen dat het geen overkill wordt."

Van Broekhuizen, die Moeder Overste speelt in de musical The Sound of Music die vrijdag in première gaat, wil het daarom wat rustiger aandoen. "Ik zeg steeds meer nee, hoewel het verleidelijk is als je voor veel gevraagd wordt. Het is slimmer voor mij om nu op de rem te trappen, want iedereen gaat aan je trekken. Mensen denken dat ik op alles ja zeg, maar je moet weten dat ik op veel meer dingen nee zeg."

De zangeres merkt wel dat roem snel kan vervagen. "Als ik even niet op tv ben, zie ik mijn aantal volgers toch dalen. Ik vind het niet erg als mijn BN'er-schap niet in stand blijft, hoor. Het is ook best lastig om als BN'er jezelf te blijven: je wordt toch in soort een keurslijf gedrukt, iedereen heeft een beeld van je en mensen framen je als zodanig."