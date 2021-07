Iggy Azalea heeft zich uitgesproken over haar ervaring met de vader van Britney Spears. De Australische rapper neemt het op voor de popzangeres en schrijft op Twitter dat Spears' verklaring in de rechtbank vorige week niet overdreven is.

Azalea, die in 2015 de single Pretty Girls met Spears uitbracht, schrijft dat ze het onmenselijk vindt dat Spears gedwongen wordt om haar vader Jamie in haar leven te houden. "Dit zou illegaal moeten zijn", schrijft Azalea, bekend van hits als Fancy en Black Widow.

"Toen ik in 2015 met Britney werkte, heb ik het gedrag van haar vader dat Britney in de hoorzitting beschreef met eigen ogen gezien. Ik wil haar steunen en tegen de wereld zeggen: ze liegt niet en ze overdrijft niet."

Azalea vertelt dat Spears niet zelf kon beslissen over de "meest bizarre en triviale dingen". "Zelfs het aantal frisdrankjes dat ze mocht drinken werd voor haar bepaald. Waarom is dat nodig?", vraagt ze zich af.

'Jamie Spears dwong me een contract te tekenen'

De rapper trad in 2015 samen met Spears op tijdens de Billboard Music Awards. Ze herinnert zich dat Jamie Spears enkele momenten voor ze het podium op moesten Azalea's kleedkamer in kwam om haar een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen. "Hij zei dat hij me anders niet met Britney het podium op zou laten", aldus Azalea.

"De manier waarop hij me dwong dat contract te tekenen, komt overeen met wat Britney in haar verklaring vertelde over haar show in Las Vegas. Jamie Spears maakt er blijkbaar een gewoonte van om mensen contracten onder dwang te laten tekenen. Britney zou niet gedwongen moeten worden om met deze man te leven, terwijl ze duidelijk heeft gemaakt dat hij een negatieve invloed heeft op haar mentale gezondheid."

Spears staat al dertien jaar onder een curatorschap van haar vader, die haar financiën beheert en beslissingen over haar dagelijks leven maakt. De zangeres vroeg de rechter vorige week om haar vader te ontslaan als curator. Een vergelijkbaar verzoek ingediend in november werd deze week afgewezen. Op 14 juli staat weer een hoorzitting in de zaak gepland.