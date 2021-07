Clairy Polak zou meteen maatregelen treffen, mocht er bij haar ooit alzheimer worden geconstateerd. De 65-jarige presentatrice zegt in gesprek met de Volkskrant zichzelf een leven met de ziekte te willen besparen.

"Als ik bij mezelf een patroon van vergeetachtigheid ontdek, zou ik meteen onderzoek laten doen. En als daaruit zou blijken dat ik alzheimer heb, neem ik maatregelen", vertelt Polak aan de krant.

"Ik heb me voorgenomen om dan meteen een eind te maken aan mijn leven. Bij alzheimer moet je vooral niet te lang uitstellen, omdat je anders zeker weet dat je het niet meer zelf in de hand hebt. En mijn ervaring met die ziekte is zodanig dat ik die mezelf zou willen besparen."

Polaks in 2019 overleden echtgenoot leed aan de ziekte, waar ze het boek Voorbij, voorbij over schreef. Toch ziet de journaliste zichzelf niet als schrijver. "Ik beheers het schrijven als een ambacht, maar niet als een kunstvorm. Voorbij, voorbij is een roman, maar wel gebaseerd op waargebeurde zaken. Ik kan goed opschrijven wat ik beleefd heb, een verhaal iets mooier of lelijker maken, maar ik kan het niet creëren. Daarvoor schiet mijn fantasie tekort."

Polak kwam tot deze conclusie nadat ze in de coronaperiode probeerde een roman te schrijven. "Puur fictie deze keer. Het is nu af, ik ben er de coronatijd goed mee doorgekomen, maar ik ben er niet tevreden over. Het blijft daarom in de computer. Een nederlaag toegeven is altijd moeilijk, maar daar wordt een mens alleen maar bescheiden van."