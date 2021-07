Verloofden Gwen Stefani en Blake Shelton hebben een huwelijksvergunning aangevraagd in Oklahoma. Dat heeft een medewerker van de afdeling burgerzaken van Johnston County bevestigd aan TMZ. In Oklahoma hebben stellen na het ophalen van een vergunning tien dagen de tijd om te trouwen.

Bronnen van TMZ melden dat de twee zaterdag in het huwelijk treden op de ranch van Shelton in Oklahoma. De festiviteiten zullen volgens deze insider het hele weekend duren.

De muzikanten leerden elkaar kennen toen ze in 2015 allebei coach waren in de Amerikaanse versie van talentenjacht The Voice. Dat jaar scheidden ze beiden van hun toenmalige wederhelften, Miranda Lambert en Gavin Rossdale.

Shelton vroeg Stefani afgelopen oktober ten huwelijk. De drie zoons van Stefani en Rossdale, Kingston (15), Zuma (12) en Apollo (7) zouden aanwezig zijn bij de bruiloft dit weekend.