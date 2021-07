Amber Heard is moeder geworden van haar eerste kindje. Op Instagram deelt de actrice een foto van haar en haar dochter Oonagh Paige Heard. Het kind kwam ter wereld via een draagmoeder.

Oonagh werd op 8 april geboren. "Vier jaar geleden besloot ik dat ik een kindje wilde", schrijft de 35-jarige actrice onder de foto. "Ik wilde het allemaal onder mijn eigen voorwaarden doen. Ik weet dat veel mensen het nog steeds als iets extreems beschouwen om zoiets op deze manier te doen."

Heard hoopt dat het draagmoederschap normaler wordt. "Mijn privéleven gaat niemand wat aan, maar ik weet ook dat mijn werk als actrice mij ertoe dwingt dit toch zelf te vertellen", sluit ze haar bericht af. "Dit is het begin van de rest van mijn leven."

Heard was van 2015 tot 2017 getrouwd met Johnny Depp. Dat eindigde in een rechtszaak, omdat de twee elkaar beschuldigen van mishandeling. Zelf ontkennen ze allebei losse handjes te hebben.

De acteur sleepte zijn ex voor de rechter na een artikel dat ze schreef over de vermeende mishandeling, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak stond gepland voor mei, maar is verplaatst naar april 2022.