Bessemer Trust, de financiële instelling die naast Jamie Spears zou gaan optreden als medecurator van Britney Spears, wil die taak niet langer vervullen.

Het bedrijf noemt de veelbesproken verklaring die Spears een week geleden gaf in de rechtbank over het curatorschap als reden, schrijft The New York Times.

In rechtbankdocumenten die zijn ingezien door de krant zegt Bessemer Trust in de veronderstelling te zijn geweest dat Spears vrijwillig onder curatele stond en dat ze akkoord was met het medecuratorschap van het bedrijf.

"Door de getuigenis van 23 juni zijn we ons ervan bewust geworden dat degene die onder curatele staat (Britney Spears, red.) daar zo snel mogelijk vanaf wil. Wij hebben haar gehoord en willen haar wensen respecteren", aldus Bessemer Trust.

Het bedrijf werd afgelopen najaar door de rechter goedgekeurd als medeconservator, maar had in die hoedanigheid nog geen werk verricht of geld ontvangen.

Woensdag werd duidelijk dat Jamie Spears, de vader van Britney, voorlopig het curatorschap over zijn dochter behoudt. De 39-jarige zangeres staat al dertien jaar onder het curatorschap van haar vader, waardoor ze niets zelf mag beslissen over haar eigen leven.

Een week geleden werd bekend dat het curatorschap van haar vader veel verder gaat dan eerder werd gedacht. Zo zei de Toxic-zangeres graag nog kinderen te willen, maar ze wordt tegen haar wil gedwongen om een spiraaltje te dragen.