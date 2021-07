Street Academy, die in opspraak is geraakt door de cursussen waar rapper Lil Kleine zich aan verbonden had, heeft contact gezocht met een groep gedupeerde cursisten. Dat heeft een woordvoerder van de inmiddels twintig klagers donderdag gemeld.

"We zijn nu in gesprek", stelt hun woordvoerder. "We geven de academie nu de tijd om na te denken en met een reactie te komen." Lil Kleine liet dinsdag via Shownieuws weten kennis te hebben genomen van de klachten.

De deadline die de gedupeerden hadden gesteld om naar de kantonrechter te gaan, is voorlopig opgeschort. Eerder stelde de groep dat Street Academy tot vrijdag had om het collegegeld terug te storten.

De cursisten hadden zich ingeschreven voor online cursussen over succes. Ze hebben het gevoel opgelicht te zijn door Lil Kleine, die volgens Street Academy de deelnemers zou begeleiden op hun weg naar succes.

Street Academy heeft volgens de deelnemers de toezeggingen niet waargemaakt. Volgens de groep werden de 'colleges' gegeven in de vorm van online filmpjes en interviews, gingen aangekondigde events niet door, werd er nauwelijks gecommuniceerd en is ook van de overige beloftes weinig terechtgekomen.

De cursisten willen daarom hun geld terug. In de meeste gevallen gaat het om bedragen van tussen de 1.500 en 2.000 euro.