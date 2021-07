Jamie Spears, de vader van Britney Spears, blijft ondanks het verzoek van de advocaat van de zangeres om hem te ontslaan, voorlopig het curatorschap houden over zijn dochter. Dat heeft een rechter woensdag bepaald, schrijft de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

De advocaat van Spears, Sam Ingham, had de rechter vorig jaar gevraagd om Jamie Spears te vervangen voor het New Yorkse bedrijf Bessemer Trust, dat dan als enige het curatorschap zou hebben over haar bezittingen.

Volgens TMZ heeft Ingham echter om onduidelijke reden lang gewacht met het aanleveren van de benodigde documenten om het curatorschap van het bedrijf officieel te maken. Nu dat wel is gebeurd, krijgt het bedrijf zeggenschap over het bezit van de zangeres, maar blijft ook haar vader co-curatorschap houden.

Ingham had via Spears verzocht om haar vader helemaal te verwijderen als curator, maar dat wees de rechter af.

De uitspraak van de rechter kwam na de veelbesproken en emotionele verklaring die Spears een week geleden gaf in de rechtbank. De verwachting is dan ook dat de advocaat van de zangeres snel een nieuw verzoek zal indienen om haar vader als curator te verwijderen.

Spears al dertien jaar onder toezicht

De 39-jarige zangeres staat al dertien jaar onder het curatorschap van haar vader, waardoor ze niets zelf mag beslissen over haar eigen leven. Een week geleden werd bekend dat het curatorschap van haar vader veel verder gaat dan eerder werd gedacht. Zo zou Spears naar eigen zeggen haar keukenkastjes niet eens van een likje verf mogen voorzien zonder de goedkeuring van Jamie.

De Toxic-zangeres zei graag nog kinderen te willen, maar ze wordt tegen haar wil gedwongen om een spiraaltje te dragen. "Ik wil dat het eruit gaat, maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen", zei Spears daarover in de rechtbank.

Jamie Spears heeft woensdag in rechtbankdocumenten zijn "zorgen" geuit over de situatie van zijn dochter. Hij zegt al sinds 2019 enkel de financiën van de zangeres te beheren en geen beslissingen meer te maken over haar dagelijkse leven, zoals medicijngebruik. De vader van de popster zegt bang te zijn dat medecurator Jodi Montgomery de belangen van zijn dochter niet goed behartigt.

Montgomery laat op haar beurt in documenten weten dat alle beslissingen en uitgaven rondom Spears nog steeds door haar vader moeten worden goedgekeurd. Ze zegt te werken aan een plan om Spears klaar te stomen voor het einde van het curatorschap.

Een volgende hoorzitting in de zaak rondom het curatorschap van Spears staat gepland voor 14 juli.