James Franco betaalt ruim 2,2 miljoen dollar (bijna 1,9 miljoen euro) als onderdeel van de schikking die hij eerder trof met twee vrouwen die hem beschuldigden van seksueel ontoelaatbaar gedrag, schrijft The Wrap.

De vrouwen waren studentes van Franco aan zijn voormalige acteerschool en hadden de acteur aangeklaagd omdat hij zijn macht als docent destijds op een seksuele manier zou hebben misbruikt. Zo zou Franco de vrouwen hebben gedwongen tot het volgen van een 'masterclass' in seksscènes.

Uit documenten wordt duidelijk dat de vrouwen samen een derde van het totale bedrag ontvangen. De rest wordt verdeeld onder studenten die lessen volgden aan de acteerschool of daar een masterclass deden.

In februari werd al een schikking getroffen, maar toen was nog niet bekend welk bedrag ermee gemoeid was. Een rechter moet wel nog beoordelen of de deal "fair, redelijk en adequaat" is.