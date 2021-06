Edwin Spee, de weduwnaar van de eerder dit jaar overleden Bibian Mentel, heeft zijn angst voor de dood overwonnen. In gesprek met Planet Lifestyle laat hij weten dat Mentel daaraan heeft bijgedragen.

"Er is vaak angst voor het onbekende en dat is sterven in feite ook. Ik heb er nooit iets van begrepen en doe dat nog steeds niet, maar heb het losgelaten", aldus Spee.

"Sterven lijkt misschien een beetje op geboren worden, zoals een vriendin van ons een keer zei; het gebeurt gewoon. Je kunt er toch niets aan veranderen. Voor mij is dat een goede reden om in de tijd die er nog is op aarde zo veel mogelijk herinneringen te verzamelen. Wie vrede heeft met zijn situatie kan genieten tot het einde. Dat heeft Bibian wel bewezen."

Mentel kampte jarenlang met meerdere vormen van kanker. Volgens Spee kon het gezin haar lijdensweg beter accepteren door er vaak met elkaar over te praten.

“Veel mensen zijn bang om erover te praten als een naaste sterft. Het komt te dicht bij hun gevoel. Toch voorkomt het dat spijt deel wordt van je verdriet, en gevoelens van 'had ik maar'. Tegen de kinderen zijn we ook altijd open geweest."

Toen Mentel in 2016 het nieuws kreeg dat ze opgegeven was, werden de kinderen daar direct van op de hoogte gesteld. "Gelukkig mochten we nog bijna vijf jaar samen zijn. Dat gaf ons ook de tijd om ons voor te bereiden op haar overlijden."