Orgel Joke is van plan het wat rustiger aan te gaan doen, zo laat de 71-jarige muzikante haar 40.000 volgers dinsdag via Instagram weten. In juli en augustus krijgen de volgers nog maar twee in plaats van drie filmpjes per week te zien.

Joke Meijer begon met het maken van muziek om mensen te steunen tijdens de coronacrisis en plaatste op sociale media orgelvarianten van bekende liedjes. Omdat ze longpatiënt is, moest ze tijdens de coronacrisis veel binnen blijven.

Meijer doet het met de filmpjes wat rustiger aan omdat ze pas is gevaccineerd en daarom weer meer kan ondernemen. "Dan kan ik wat meer gaan fietsen en mijn vrije tijd nemen", legt ze uit. "Want nu was het een dag er wat op, de andere dag oefenen en dan er weer wat op zetten."

Ook is het steeds moeilijker om bladmuziek te vinden, omdat ze al zo veel gespeeld heeft. "Ik doe mijn best zo lang mogelijk die twee te doen, en wie weet in september weer drie."