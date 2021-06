Britney Spears is op vakantie, maar het lukt haar niet echt daarvan te genieten: op iedere hoek staan de paparazzi klaar om foto's te maken. De 39-jarige zangeres roept de roddelfotografen woensdag via Instagram op haar met rust te laten.

"Nu op Maui zijn is best wel gestoord. De paparazzi weten dat ik hier ben en het is echt niet meer leuk. Het is bijna onmogelijk om ergens heen te gaan, omdat ze overal opduiken om foto's te maken", schrijft de artiest.

Spears staat nu ruim dertien jaar onder curatele van haar vader en heeft onlangs in de rechtbank haar verhaal gedaan. De zangeres wil graag onder het curatorschap uit en beslissen over haar eigen leven. De getuigenis heeft de aandacht van de media weer verder doen oplaaien.

De zangeres schrijft verder te vermoeden dat de fotografen haar foto's bewerken zodat ze er minder flatteus op staat. "Ik weet echt wel dat mijn lichaam niet perfect is, maar ik weet ook dat ik er echt niet uitzie zoals zij mij nu op de foto zetten. Het is onbeleefd en het is gemeen, dus paparazzi: rot op."