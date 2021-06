In de periode dat Baas B besloot wat gas terug te nemen op werkgebied, ontmoette hij Yolanthe Cabau van Kasbergen. De twee kregen een relatie, maar ruim vijftien jaar later zegt de rapper in Nieuwe Revu dat hij zijn geluk te veel aan haar ophing.

Het ging al langer niet goed met de rapper, die een succesvolle carrière met Lange Frans had, en na een aanval van hyperventilatie werd besloten de agenda vanaf september 2006 leeg te maken.

"Dat was heel fijn, want toen had ik eindelijk even rust. Ik leerde in die periode ook iemand kennen op wie ik heel erg verliefd was, wat aan de ene kant heel mooi was, maar ik hing tegelijkertijd al mijn geluk eraan op. Dat was niet zo handig voor de balans in de relatie", aldus de artiest.

De relatie duurde een half jaar. "Toen dat ook wegviel, was het gat nog groter. Ik weet niet zoveel meer van die tijd eigenlijk. Achteraf had ik wat actiever met mezelf aan de slag moeten gaan, in de zin van met een psycholoog praten over mijn problemen. Maar ik heb gewoon mijn verstand op nul gezet en ben doorgegaan."

Inmiddels heeft Baas B, die eigenlijk Bart Zeilstra heet, de rust bij zichzelf gevonden en hoopt hij voor de toekomst op een mooi huis, een vrouw en kinderen. Dat zal niet met Cabau van Kasbergen zijn, die nu ook vrijgezel is. "Dat is een gepasseerd station."