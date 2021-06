Lil Kleine laat dinsdag via Shownieuws weten kennis te hebben genomen van de klachten van de cursisten van Street Academy. Zij hebben het gevoel opgelicht te zijn door Lil Kleine omdat de Street Academy allerlei toezeggingen niet waargemaakt zou hebben.

"Ik heb vernomen dat er een aantal klachten zijn rondom Street Academy", zegt de artiest in een statement. "Ik vind dit vervelend om te horen. Street Academy is in het leven geroepen om ambitieuze mensen te inspireren en te motiveren."

De opleiding zal volgens Jorik Scholten, zoals de rapper heet, "in gesprek blijven met de cursisten". Over het retourneren van de hoge betalingen aan de cursisten rept de rapper met geen woord.

Zeker zeventien mensen die zich hebben ingeschreven voor de Street Academy, een online-instituut waar Lil Kleine zich aan verbonden heeft, eisen hun geld terug. Ze voelen zich belazerd omdat de dure opleiding niets voorstelt. Dat schrijft Quote op basis van een brief die naar de academy is gestuurd.

Volgens de groep zijn de 'colleges' gewoon filmpjes en interviews op internet, gaan aangekondigde events niet door, wordt er nauwelijks gecommuniceerd en is ook van de overige beloftes weinig terechtgekomen.

De cursisten willen begin juli hun geld terug hebben anders stappen ze naar de rechter.