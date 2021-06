Gal Gadot is bevallen van een dochter. Het is de derde dochter voor de Israëlische actrice en haar echtgenoot Jaron Varsano, laat ze op Instagram weten.

Het kind heeft de naam Daniella gekregen.

"Mijn lieve gezin", schrijft Gadot in het bijschrift van de foto van het complete gezin op het sociale medium. "Ik voel me zo ontzettend dankbaar, blij (en moe). We verheugen ons om Daniella in ons gezin op te nemen."

De 36-jarige Gadot trouwde in 2008 met Varsano, een vastgoedontwikkelaar die in Amsterdam is geboren. Samen hebben ze al dochters Alma (9) en Maya (4). Begin maart maakte Gadot bekend dat ze zwanger was.

Gadot speelt onder andere de hoofdrol in Wonder Woman 1984. De release van de superheldenfilm werd in Nederland uitgesteld tot na de lockdown.