Als het aan Leontine Ruiters lag, was het nieuws over haar hernieuwde relatie met Marco Borsato helemaal niet naar buiten gekomen. De ex-vrouw van de zanger begrijpt wel dat hij erover moest praten, vertelt ze aan Shownieuws.

Borsato vertelde onlangs aan een Belgisch radiostation dat het weer "aan" is met de vrouw van wie hij begin 2020 na ruim twintig jaar huwelijk scheidde. "Ik denk dat Marco er niet onderuit kwam om erover te praten, omdat hij natuurlijk weer aan het zingen en aan het werk is", vertelt Ruiters. "Voor mij hoef het niet bekend te worden. Ik vind vooral dat we dicht bij elkaar moeten blijven."

Dat de twee samen worden gezien, maakt haar niet uit. "Dat is nu eenmaal zo en daar kan iedereen zijn eigen verhaal van maken. Dat we van elkaar houden hebben we nooit onder stoelen of banken geschoven. Dat is ook nooit weggeweest, en dat is het mooie." Ruiters vertelt dat ze het rustig aan doen en dat ze allebei apart blijven wonen, maar het wel fijn hebben samen.

Dochter Jada zegt trots te zijn op haar ouders, omdat ze het "rustig aan doen" en hun "eigen ding" blijven doen. "Ze lopen niet te hard van stapel", vertelt de achttienjarige. "Het is de droom van ieder kind wel", zegt ze over de hereniging van haar ouders.

Jada zegt nooit echt het gevoel te hebben gehad dat haar ouders gescheiden waren, omdat ze ook in de tijd dat ze uit elkaar waren goed met elkaar omgingen. "Ze waren zo close nog steeds, op een gezonde manier. Dat maakte het ook fijn voor ons als kinderen. Het was een hele moeilijke tijd, maar dat maakte het een stuk makkelijker."