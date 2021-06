De geboorte van dochter Lyra Antarctica heeft zo veel gedaan met Ed Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn, dat het stel dolgraag nog meer kinderen wil krijgen. Dat liet de zanger weten tijdens een interview in de podcast Open House Party, meldt onder meer People maandag.

"We zijn er ontzettend mee gezegend dat we überhaupt een gezond kindje hebben mogen krijgen. Maar ik moet zeggen dat dit naar meer smaakt. Elk kind is welkom, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dochters toch wel heel bijzonder. Meisjes zijn de baas! En als jongen, of beter gezegd man, kan ik dat zeggen. Meisjes zijn gewoon te gek en superstoer", aldus Sheeran.

Als het Sheeran en zijn vrouw niet lukt om nog een kindje te krijgen, dan zegt hij ook al heel gelukkig te zijn met alleen Lyra. "Lyra is een klein wonder en zij maakt ons extreem gelukkig. Zou een tweede kind leuk zijn? Jazeker, maar zo niet, dan zijn we nog steeds net zo gelukkig."

De zanger is sinds de geboorte van Lyra toegetreden tot het "clubje van ouders", zoals hij het zelf noemt. "Mijn moeder komt dan op Lyra passen, waardoor ik even naar de kroeg kan om een biertje te drinken met mijn vrienden. En dan kletsen we even met elkaar, totdat de eerste vriend zegt: 'Ik moet nu naar huis om de oppas af te lossen.' En dat vindt iedereen goed. Sterker nog: een kwartier later is de hele groep vertrokken en zitten we allemaal weer thuis bij onze baby's."