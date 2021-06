Het gaat beter tussen Cardi B en haar echtgenoot Offset. Dat schrijft de rapper op Instagram bij een foto waarop hij haar babybuik vasthoudt.

Het huwelijk tussen de twee ging de laatste tijd niet echt soepel, maar Cardi en Offset hebben elkaar weer teruggevonden. "We hebben naar elkaar geluisterd, hebben gecommuniceerd en gebeden en toen zegende God ons en ons gezin met nog een klein wonder", schrijft Cardi bij de foto.

Cardi en Offset trouwden in september 2017 in het geheim en maakten pas een jaar later bekend dat ze met elkaar in het huwelijk waren getreden, toen Cardi zwanger was van dochter Kulture Kiari. Tijdens een optreden bij de BET Awards zondagavond kondigde Cardi aan dat ze in verwachting is van "nummer twee".