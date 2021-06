Loretta Schrijver, die onlangs is geopereerd nadat bij haar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld, mag dinsdag weer naar huis. De 65-jarige presentatrice moest langer in het ziekenhuis blijven wegens complicaties. Haar management laat maandag aan RTL Boulevard weten dat de Koffietijd-presentatrice thuis verder zal herstellen.

Het is nog niet bekend wanneer Schrijver weer aan het werk gaat. Koffietijd is momenteel niet te zien wegens de zomerpauze.

Eerder meldde Schrijver dat ze onder het mes moest vanwege een "verdacht plekje". Vorige week liet de presentatrice weten dat er beginnende darmkanker bij haar is ontdekt en dat het plekje na een tweede operatie is verwijderd.

Schrijver kreeg last van complicaties, waaronder een longontsteking. Ze heeft naar eigen zeggen "verschrikkelijke weken achter de rug", vertelde ze vorige week aan Shownieuws.