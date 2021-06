Frank Masmeijer hoopt dat hij de zitting over zijn definitieve vrijlating niet in zijn cel hoeft af te wachten. Dat zegt hij tegen De Telegraaf.

De 59-jarige ex-presentator zat jarenlang vast in een Belgische cel vanwege cocaïnesmokkel. Momenteel heeft hij een 'strafonderbreking' van acht maanden vanwege het coronavirus.

"Eind van dit jaar komt er weer een zitting waarin bepaald wordt of ik definitief vrijgelaten word. Het is te hopen dat ik tot die uitspraak van de rechtbank buiten de gevangenispoort mag blijven. Vreselijk als ik weer terug zou moeten naar mijn cel. Ik bloei juist weer een beetje op. Maar als ik terug moet, is het niet anders. Dat zijn nou eenmaal de regels."

De oud-showmaster erkent zijn tekortkomingen. "Ik weet dat ik hele grote fouten heb gemaakt. Daarvoor zit ik mijn straf uit. Hopelijk krijg ik een eerlijke kans om mijn leven weer invulling te geven. Ik heb heel goed in de spiegel gekeken. Echt letterlijk heb ik mezelf op mijn flikker gegeven", aldus Masmeijer.

'Ik wist dat het anders moet'

"Dat ik mijn dochters, moeder, zus en ex-vrouw zoveel verdriet heb aangedaan, reken ik mijzelf aan. Ik kwam er in de gevangenis achter dat ik eigenlijk in de goede tijd op een roze wolk leefde. Mooie huizen, auto's, we gingen regelmatig op vakantie en ik had een geweldige vriendengroep om mij heen. Toen ik daar zo alleen zat, wist ik dat het anders moest. Altijd was ik een flamboyante jongen, die goed zijn geld verdiende in de horeca. Mijn leven kon niet beter. Daar is niets meer van over, maar het is goed zo."

Masmeijer is alweer ruim twee jaar gelukkig met een vrouw uit Volendam. Ze leerden elkaar kennen in de bloemenstal, die de huidige boetiekhoudster destijds had in Amsterdam.

"Het is een lot uit de loterij dat we elkaar zijn tegengekomen. Beter had ik het niet kunnen treffen. Ook met onze kinderen klikt het onderling. Laatst hebben we met z'n allen de verjaardag van Anita gevierd. Geweldig om iedereen die mij lief is weer om mij heen te hebben. Ik wil echt weer wat moois van mijn leven maken."