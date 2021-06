Ed Sheeran geniet enorm van het vaderschap. "Het is het beste wat mij ooit is overkomen", vertelt hij aan de Amerikaanse radiozender SiriusXM.

De Britse zanger, die vorig jaar zijn dochter Lyra kreeg, bekent dat hoewel sommige dagen lastig zijn, andere weer makkelijk en fantastisch zijn. "Het is een rollercoaster van emoties. Ik weet dat het cliché is om te zeggen, maar ik vind het geweldig."

De komst van zijn dochter beïnvloedt ook het creatieve proces van Sheeran. "Normaal gesproken zou ik in de studio blijven totdat het werk af is." Nu probeert de zanger dagen van 9 tot 5 te maken om zijn werk met het vaderschap te kunnen combineren. Werkdagen tot 2 uur 's nachts zitten er niet meer in, geeft de 30-jarige muzikant toe. "Ik heb het gevoel dat als je een kind hebt, je een gestructureerde werkdag nodig hebt."

Toch blijft het ouderschap vooral ook een leerproces voor Sheeran. "Geen enkele ouder weet wat hij doet."

Ed Sheeran en zijn echtgenote Cherry Seaborn proberen hun dochter zoveel mogelijk uit de schijnwerpers te houden. Het stel, dat tijdens hun jeugd bevriend was, trouwde in januari 2019.