Marilyn Manson heeft toegezegd zichzelf aan te geven bij de politie van de Amerikaanse staat New Hampshire vanwege een incident dat plaatsvond tijdens een van zijn concerten in 2019. De zanger wordt aangeklaagd voor het aanvallen van een cameravrouw.

Tijdens het concert in augustus 2019 spuugde de muzikant op de cameravrouw en raakte hij haar met snot. De vrouw in kwestie heeft Manson nu aangeklaagd, maar de zanger ontkent via zijn advocaat dat het incident heeft plaatsgevonden.

De vrouw in kwestie wil anoniem blijven, maar vult haar aanklacht aan met getuigenissen van drie anderen. De zaak zal waarschijnlijk in augustus voorkomen en de zanger hangt een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden boven het hoofd, net als een boete van 2.000 dollar (1.675 euro).

Voor Manson, die eigenlijk Brian Warner heet, is de zaak niet de eerste: de zanger wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag en mishandelingen.