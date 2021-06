Als het aan Bastiaan Ragas lag, zouden hij en zijn vrouw Tooske geen slaapkamer delen. De acteur is een onrustige slaper en ziet het daarom in de toekomst nog wel gebeuren.

Nu delen de twee nog een bed, maar hebben ze ieder een eigen dekbed, vertelt hij in het AD. "Zij is een schone slaapster, ik een onrustige labrador. Ik zou het liefst gescheiden slaapkamers willen. Dat vinden mensen raar, maar je kunt toch gewoon op bezoek komen?"

Ragas heeft voldoende aan zes uur slaap op een dag en slaapt vaak ook niet de hele nacht door. Als hij wakker ligt, bezoekt hij Twitter, omdat de mensen uit de Verenigde Staten die hij volgt dan beginnen. "'s Middags doe ik nog weleens een slaapje van twintig minuten, als een oude man, en ik drink slaapthee."

Voor de acteur is een eigen slaapkamer nu nog niet weggelegd, want de vier kinderen van het stel hebben allen een eigen kamer. "Misschien komt dat later wel."