Prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien viert zaterdag haar zestiende verjaardag. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is daarmee de eerste prinses die haar verjaardag viert na de versoepelingen en dus mag zij zo veel mensen uitnodigen als zij (en haar ouders) willen.

Over de viering van haar zestiende verjaardag is weinig bekend, maar tijdens Koningsdag 2021 liet de prinses weten de coronamaatregelen best lastig te hebben gevonden. "Je kan niet met mensen afspreken en de kleine dingen doen waar je in het normale leven zonder corona niet echt vaak aan dacht."

Tijdens de periodes dat zij en haar twee zussen Amalia en Ariane niet naar school konden en vanuit huis onderwijs volgden, miste Alexia een bezoekje aan een winkel of terras. "In het normale leven zonder corona heb je niet door hoe leuk dat eigenlijk is."

Dit is de laatste verjaardag waarbij de prinses zo veel tijd met haar familie kan besteden: na de zomervakantie vertrekt ze naar Wales om daar de laatste twee jaren van haar middelbare school af te maken. Tussendoor zal Alexia wel thuiskomen, maar iedere dag haar ouders en zussen zien, zit er dan niet in.

Prinses Alexia werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. De kleindochter van prinses Beatrix is de tweede in lijn van troonopvolging: haar oudere zus Amalia (17) heeft ze nog voor zich. Foto: ANP

Alexia op haar allereerste schooldag met grote zus Amalia. Foto: ANP

Alexia en haar zussen te paard. De prinses is verder dol op muziek maken en speelt hockey. Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Alexia voor vertrek naar de middelbare school. Foto: RVD/Koning Willem-Alexander