Inge de Bruijn is een ander mens geworden: de Olympisch kampioen vertelt in gesprek met Trouw dat ze aan zichzelf heeft gewerkt en ook van anderen hoort dat er iets bij haar is veranderd.

"Vroeger kon ik een ijskonijn zijn en egoïstisch, juist door de sport. Onlangs zei een familielid dat ik een fijner mens ben geworden, rustiger en meer begaan met anderen. Dat vind ik het mooiste compliment", aldus de 47-jarige De Bruijn.

De voormalig professioneel zwemmer vertelt de krant dat ze nog niet zo lang geleden op stilteretraite is geweest in Spanje. Daar keerde ze in gedachte terug naar haar jeugd, die niet makkelijk was: op haar achtste vluchtte ze met haar moeder, zusjes en broertje naar een blijf-van-mijn-lijf-huis. " Ik ging terug naar de kleine Inge en daar heb ik ook geleerd om mijn vader te vergeven. Een week lang sluit je alle prikkels buiten en leer je weer helemaal te grounden. Zo verander je als mens voortdurend."

De Bruijn zegt nu een gelukkig mens te zijn, al had ze graag een gezin gesticht. "Ik ben nooit getrouwd en heb geen kinderen. Daarin ben ik niet succesvol geweest, haha. Dat van die man vind ik niet zo erg. Mijn moeder zei altijd: trouwen is rouwen. Maar een kinderwens had ik destijds wel. Ik heb me erbij neergelegd dat het anders is gelopen en geniet nu van mijn zeven neefjes en nichtjes, die ik vaak zie."