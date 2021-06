Ne-Yo en zijn vrouw Crystal Renay Smith zijn ouders geworden van een dochtertje. Dat maakte Smith vrijdag bekend op Instagram.

De baby is vier weken te vroeg geboren, schrijft Smith op Instagram. "Ze kwam vier weken te vroeg, maar precies op tijd voor mama. (..) Mijn wereld is eindelijk compleet."

Ze hebben hun dochtertje Isabella Rose genoemd. Smith en Ne-Yo hebben al twee zoons samen: Shaffer (4) en Roman (2). Daarnaast heeft de Beautiful Monster-zanger ook twee kinderen met zijn ex Monyetta Shaw.

Het paar kondigde begin vorig jaar nog een breuk aan, maar legde het in juli alweer bij. "De hele quarantaineperiode was eigenlijk een zegen", zei Ne-Yo daar eerder over in een interview. "Voor de quarantaine spraken we over een scheiding, maar het hele isoleren dwong ons om stil te zitten en ons af te sluiten voor de buitenwereld."

In februari maakten de twee bekend hun derde kindje samen te verwachten. Ne-Yo lijkt niet van plan om nog meer kinderen te nemen, benadrukte hij bij die aankondiging. "De vijfde en de laatste", schreef hij.