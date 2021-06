Harrie Jekkers bekent dat een liefdesrelatie niet voor hem is weggelegd. Tot dat besluit is hij gekomen nadat hij meerdere relaties heeft gehad, vertelt de zanger, schrijver en cabaretier in een interview met De Telegraaf.

Jekkers, die donderdag zeventig jaar wordt, heeft overigens wel behoefte aan gezelschap in zijn huis op Ibiza. Alleen een vaste relatie zit er niet meer in. "Ik heb het acht keer geprobeerd, maar het gaat steeds mis." Dat ligt volgens de zanger volledig aan zichzelf. "Het gaat me vervelen als ik telkens dezelfde vrouw om me heen heb. Daar kan ik niet zo goed tegen."

Toen er een einde kwam aan zijn achtste relatie in 2002, besloot Jekkers te stoppen met vaste verkeringen. "Op een gegeven moment was ik 51 jaar. Toen besloot ik te kappen met vaste relaties." Op datzelfde moment stopte de Hagenees ook veertien jaar lang met werken. "Misschien was het een soort lange midlifecrisis."

Eenzaam is Jekkers niet. De zanger heeft losse relaties met verschillende vrouwen. Dat noemt hij "serieel monogaam". "Dat zijn vriendinnen met wie ik het goed kan vinden. Ze weten het ook van elkaar," vertelt hij.

Jekkers heeft tussen 1978 en 1986 bekendheid verworven met de nederpopband Klein Orkest. Onder andere de muzieknummers Over de Muur, O, o Den Haag, Koos Werkeloos en Ik hou van mij werden een hit.