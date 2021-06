Josh Veldhuizen is in verwachting van haar tweede kind met haar vriend Nick Amann. Dat maakt de 34-jarige modeontwerpster bekend in een video samen met haar dochter Alexis (2).

Eerder dit jaar maakte Veldhuizen haar verloving met Amann bekend. Hij heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie.

"Mama heeft een baby'tje in haar buik", vertelt Alexis enthousiast in een vlog van Veldhuizen. "We kunnen niet wachten om een nieuwe baby in onze armen te kunnen nemen" vult de modeontwerpster haar dochter aan. Ze zit in haar tweede trimester en is dit jaar uitgerekend.

"Ik ben zo dankbaar dat Nick en ik dit samen doen als een team", schrijft ze bij een familiefoto op Instagram. Veldhuizen is oprichter en eigenaar van haar modelabel Josh V. Sinds begin 2015 is ze samen met Amann, eigenaar van modelabel Nickelson.