Prins Harry is vrijdag aangekomen in Londen voor de herdenking van de zestigste geboortedag van zijn moeder Diana, melden Britse media. Hij zou onderweg zijn naar Frogmore Cottage, een monumentaal huis van de Windsors.

Prins Harry is alleen naar Londen gekomen. Zijn vrouw Meghan Markle is met hun kinderen Archie en Lili in de Verenigde Staten gebleven. Hun dochter is drie weken geleden geboren.

Op 1 juli zou prinses Diana zestig jaar zijn geworden, maar op 31 augustus 1997 kwam ze om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. Ter ere van wat een bijzondere mijlpaal had moeten zijn, wordt in de tuin van Kensington Palace een standbeeld van Harry's moeder onthuld. Zijn broer William en diens vrouw Catherine Middleton wonen in dat paleis.

Naar verluidt zullen beide prinsen een speech geven als eerbetoon aan hun moeder.